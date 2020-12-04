توجّهت الأنظار إلى نور ابن الفنان المصري هشام سليم مجدداً بسبب ردّه على منتقدي وضعه الأقراط في أذنيه، وذلك من خلال فيديو تناقله أخيراً عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وتوجّه فيه الشاب إلى هؤلاء بالقول ساخراً إنه يمكنه فعل ذلك لأن بطاقة الهوية الخاصة به تشير إلى أنه أنثى.

وأضاف: “بجد بجد، فرقت إيه يعني أنا دلوقت لبست الحلق وناوي أجيب واحد تاني؟ بقيت أنا خلاص كل اللي عملتو اتمسح؟”. وطلب من المنتقدين الاهتمام بأنفسهم وعدم التدخل في شؤونه. وقال: “كل واحد يركز بنفسو ويسبني أنا أعمل اللي أنا عايزو، براحتي”.

وأحدث هذا ضجة في أوساط متابعي تلك الحسابات وعرّضه ذلك للهجوم من بعضهم.

يُشار إلى أن قضية “تحوّل” نور أثارت الكثير من الجدل، مما دفع والده للردّ على منتقديه طالباً منهم أن يرحموه ويتركوه في حاله. وعلّق على الهجوم الذي تعرّض له ابنه من خلال مداخلة له مع حلقة ضمن برنامج “ET بالعربي” معتبراً أن ما قام به نجله يدل على الشجاعة.