كشفت الفنانة المصرية فرح الزاهد عن إصابتها بداء الوسواس القهري منذ أن كانت في السابعة من عمرها.

وقالت شقيقة هنا الزاهد: أنا عندي وسواس قهري من وأنا عمري 7 سنين، وده مرض اسمه سرطان الأمراض النفسية، والشخص المريض به عنده اكتئاب وقلق أكيد.

فرح الزاهد تكشف عن معاناتها من الوسواس القهري

وأضافت: الوسواس القهري مستويات وأنواع، والحمد لله أنا مش واصلة لدرجة إني مش بسلم على حد أو اللي بيغسلوا إيديهم كتير، لكن لازم أنظم نفسي جدا.

فرح الزاهد وتأثير السوشيال ميديا

وقالت فرح عن السوشيال ميديا: “السوشيال ميديا بتجيب اكتئاب، ورغم إنه في أوقات بنستفاد منها، لكن فيه أوقات بتجيب اكتئاب فظيع، ومفيش حد بيحب ينشر بوست عن الفشل بتاعه، ولذلك بتشوف كل الناس ناجحة، والناس بتقيس على ده حياتها، وأنا حتى معنديش فيسبوك… عندي إنستجرام فقط”.

فيلم عصابة عظيمة

وعن تفاصيل مشاركتها في “فيلم عصابة عظيمة” مع إسعاد يونس ووائل إحسان، قالت الزاهد: “أنا دايماً بشوف عيوبي، وفي فيلم “شوغر دادي” أول تجربة سينمائية ليا الناس اتبسطت وقالوا لي إنتي كنتي حلوة ولذيذة لكن أنا شفت حاجات الناس ما شافتهاش، ومش بحب أسمع المجاملات، بدوّر على الحاجة اللي مش مظبوطة وأظبطها، واتعلمت من أخطائي في “شوغر دادي” في “عصابة عظيمة”، وأهلي انعجبوا كتير بأدائي، وسألتهم عن الحاجة اللي مش عاجباهم وأنا راضية عن نفسي في الفيلم، واكتشفت أني بحب أعيّط أوي”.

واختتمت فرح الزاهد تصريحاتها قائلةً: “اتعلمت إن الممثلين الضعاف بيدّوا مشاعر كتير أوي في مشهد، والممثل القوي بيتحكم في مشاعره، وده اتعلّمته من إسعاد يونس، وفي مشهد ماستر سين بيني وبين كريم عفيفي ده ممكن أعيّط فيه من أوله لآخره، لكن المخرج وائل إحسان قاللي سيطري واكتمي العياط، ولما عملت كده الناس قالوا طلع أحلى من لو كنت عيطت فيه من أوله لآخره”.

أحداث فيلم عصابة عظيمة

يذكر أن فرح الزاهد عرض لها مؤخرا في السينمات فيلم “عصابة عظيمة”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

صنّاع فيلم عصابة عظيمة

يشارك في التمثيل بفيلم عصابة عظيمة، مطرب المهرجانات مصطفى عنبة، ويؤدي عددا من الأغنيات على طريقة الرباعيات خلال الفيلم، ويشارك كضيوف شرف في الفيلم مجموعة من نجوم الفن، وهو من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

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