نوم رانيا يوسف وابنتيها في المطار بعد تأخر طائرتهم!

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورا جديدة لها ولابنتيها أثناء سفرهن على متن إحدى الرحلات لقضاء إجازة الصيف.

وظهرت رانيا يوسف في احد هذه الصور وقد غلبها التعب مع ابنتها وذلك بعد تأخر طائرتهم.

وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلة: “بداية الرحلة كنا مبسوطين ومتشوقين بعد تأخير الطيارة لساعات كثيرة بقى ده حالنا”.