تعرّضت الفنانة المصرية نيرمين الفقي لهجوم عنيف وانتقادات حادة بسبب صور جديدة نشرتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نيرمين الفقي، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، على شاطئ البحر ترتدي فستاناً صيفياً مكشوفاً، وهو ما أثار غضب بعض المتابعين، خاصة أنها نشرتها بالتزامن مع وقفة عرفات، وهو ما اعتبره الكثيرون توقيتاً غير مناسب لنشر مثل تلك الصور.

وحلّت نيرمين أخيراً ضيفةً على برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، ورداً على سؤال عن تأثير عملها في ارتباطها، قالت: “في الأول التمثيل كان عائقاً، لأن جالي أكثر من حد كان كويس جداً، بس كانت رغبتهم كراجل طبيعي مش عايز الست بتاعتي تشتغل”. وأضافت: “أنا شفت إن ده طبيعي يخاف على زوجته، بس مش مظبوط ميديهاش حقها في المجتمع إنها تنجح، وتحقق موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى”.

وشاركت نرمين الفقي في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسلين هما: «النمر» مع محمد إمام وهنا الزاهد ومحمد رياض… و«ضل راجل» مع ياسر جلال ونور ومحمود عبد المغني.