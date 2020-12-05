فاجأت الفنانة اللبنانية نيكول سابا متابعيها بأحدث صورة نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، حيث ظهرت فيها مرتدية الحجاب. وأطلق هذا موجة من التعليقات في أوساط هؤلاء، وتساءل بعضهم عن سبب ظهورها بهذه الإطلالة، فيما انقسم آخرون بين من رأوا أن الحجاب يليق بها ومن أشاروا إلى العكس.

ومما كُتب في التعليقات: “لقد أزداد وجهك روعة وجمالاً بالحجاب الإسلامي” و”من غير حجاب أحلى” و”شو معنى الصورة ما فهمنا؟” و”شو بيجنن عليكي” و”ما أجملك” و”حلو عليكي لحجاب”.

نيكول سابا تظهر بالحجاب

ويُشار إلى أن نيكول كانت قد أثارت الجدل بسبب تعليقها على موضوع لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث عبّرت عن خوفها منه. وفي هذا السياق، نشرت صورة لأسد ضخم مكبّل وُضع داخل غرفة الأشعة لإجراء التجارب عليه من أجل الوصول الى اللقاح المناسب وعلّقت: “برأيي عم بحطّوك قدام خيارين أضرب من بعض، يا بتاخد اللقاح وبتموت (إذا متل ما يقال المخطّط بدو يخفّف عدد البشرية). يا بكون مخطّط حتى تخاف من اللقاح وما تاخده وتموت من كورونا وتداعياته”.