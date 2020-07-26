نشرت الفنانة اللبنانية ” نيكول سابا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها على إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد .

وذلك بسبب عدم إلتزام عدد كبير من المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس .

وكتبت نيكول سابا في تغريدتها غاضبة فقالت : ” كورونا صار بلبنان متل الرز .. برافو على شعبنا الواعي خليكن عالبحر وبال clubs مولّعينا مبسوطين متل الغشم ” .

وتابعت : ” عم تصوروا تابوت عم برقّصوا ولا أهبل من هيك .. يا لطيف أنا ماشفت ناس بلا مخ مخّن فاضي وما بالن لا بصحتهن ولا بصحة غيرن متلكن .. انقبروا انضبوا ” .

وتفاعل المتابعون على التغريدة بشكل كبير الذين انقسمت تعليقاتهم إلى فريقين .. الفريق الأول مؤيد لها وأكد على أن قطاعا عريضا من اللبنانيين لم يلتزموا بإجراءات كورونا منذ بداية انتشار الفيروس وليس فقط في الأسابيع الماضية .

والفريق الثاني معارضا لنيكول سابا مشيرا إلى أن لبنان ليس البلد الوحيد الذي أصبح يتعامل المواطنون فيه بإهمال مع الفيروس وأن معظم البلدان العربية عادت فيها الحياة إلى طبيعتها بقرارات حكومية .