اصطحب طليق الفنانة ​أصالة​ المخرج الفلسطيني ​طارق العريان​ حبيبته الجديدة عارضة الأزياء السورية ​نيكول سعفان​ إلى حفل إطلاق عطر الفنان المصري عمرو دياب أول من أمس الإثنين.

وأكدت سعفان الأمر عبر نشرها مقطع فيديو في صفحتها الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي تؤكد من خلال حضوها الحفل.



وربط المتابعون تواجد نيكول بكون العريان أشرف على أخراج الإعلان الخاص بعطر عمرو دياب إذ وجه الشكر لفريق العمل، كما رأى عدد منهم أن هذا الأمر هو دليل على تأكيد علاقة الطرفين بشكل مباشر وواضح،

وانتقد البعض صنّاع الموسيقى والفن من الرجال لبحثهم عن الاستعراض والتفاخر باصطحاب الحسناوات الشابات الأصغر منهم بكثير في المناسبات بهدف التفاخر والاستعراض، فيما رأى آخرون، أنهم يعيشون مراهقة متأخرة من خلال تجديد شبابهم مع فتيات صغيرات، خاصوصاً أن الفتيات بهذا العمر يبحثن من جانبهن عن الشهرة والأضواء، وهو ما يمكن وصفه بالاستغلال أو المنفعة المتبادلة وبالرغم من حرص العريان على التزام الصمت حول علاقته بنيكول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأمام جمهوره، إلا أنه من الواضح أن المخرج الفلسطيني يهتم بأن تكون سعفان رفيقته في كل مناسبة.