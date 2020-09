خفايا كثيرة لازالت تظهر إلى اليوم عن حياة ​الأميرة ديانا​ التي كانت مثيرة للجدل كثيراً، ولاسيما لناحية علاقاتها الغرامية.

ومؤخراً كشف تقرير نشره موقع New Idea أن الأميرة الراحلة ديانا كانت تبدي إعجابها خلال مرحلة زواجها من الأمير تشارلز بالنجم ​توم كروز​، وهو الامر الذي جعل زوجة كروز حينها النجمة العالمية ​نيكول كيدمان​ تشعر بالكره تجاهها.

وفي التفاصيل أن الأميرة أظهرت ذلك الإعجاب عند حضورها العرض الأول لفيلم Far And Away الذي أدى دور البطولة فيه كروز وكيدمان في العام 1992. وبدا أن أنها كانت تفضل النجم على آخرين.