نيكي ميناج تفاجئ الجميع بإعلان خبر زواجها

نشرت الفنانة الأمريكية ” نيكي ميناج ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن خبرا صادما ومفاجئا لمعجبيها ومتابعيها .
حيث أعلنت نيكي ميناج عن زواجها فأظهرت في مقطع الفيديو فنجانين طبعت عليهما كلمات ” السيدة ” و” السيد ” إلى جانب قبعتين مع كلمتي ” العريس ” و” العروس ” .
وكتبت في تعليقها على الفيديو قائلة : ” أونيكا تانيا ماراج بيتي 21 – 10 – 2019 ” .
واستُقبل هذا الإعلان المفاجئ بالكثير من التهاني من طرف أصدقائها في الوسط الفني .. كما حقق أكثر من 4 ملايين و509 آلاف مشاهدة .
يذكر أن نيكي ميناج كانت قد أعلنت مؤخرا عن اعتزالها الفن من أجل تأسيس عائلة .. وكشفت عن نيتها الارتباط بصديقها مغني الراب ” كينيث بيتي ” .
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