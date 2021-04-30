كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم أنها تزوجت في سنّ صغيرة، ومن دون علم أهلها، إلا أن أخاها عرف بزواجها منه، وقالت: “أخويا قالي هقتله.. وعملنا حادثة بسبب الزواج”.

وأشارت الى أنها غير نادمة على هذا الزواج، لأنها كانت تحب زوجها وأنجبت منه ولدين.

كما فاجأت نيللي المخرجة المصرية ​إيناس الدغيدي​، في برنامج “​شيخ الحارة والجريئة​”، بردة فعل غير متوقعة حال كررت إبنتها ما فعلته هي شخصياً بالزواج سراً من دون علم أهلها، وقالت إنها ستقتلها.

ونفت أيضاً تعرّضها للخيانة الزوجية، مؤكدة أن سبب فشل زيجتها الأخيرة كان سوء التفاهم.

وأضافت نيللي: “أنا نكدي أجنبي ووحش وبيقلب بسكوت وبأخذ القرار فجأة”.





