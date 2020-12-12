أطلت الممثلة المصرية نيللي كريم بصورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي تجمعها بإبنتها، وعلقت عليها كاتبةً: “أميرتي”، وظهرت فيها نيللي بإطلالة عفوية واضعةً ماكياج ناعم بألوان ترابية جذابة، وتركت شعرها منسدلاً على كتيفيها بتسريحة مجعدة، ولاقت الصورة إنتشاراً واسعاً في صفوف رواد مواقع التواصل وإعتبر البعض أن شبه كبير قائم بين الأم وإبنتها.
يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كانت مسلسل “بـ100 وش” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليفأحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر،وعدد من الممثلين.
أطلت الممثلة المصرية نيللي كريم بصورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي تجمعها بإبنتها، وعلقت عليها كاتبةً: “أميرتي”، وظهرت فيها نيللي بإطلالة عفوية واضعةً ماكياج ناعم بألوان ترابية جذابة، وتركت شعرها منسدلاً على كتيفيها بتسريحة مجعدة، ولاقت الصورة إنتشاراً واسعاً في صفوف رواد مواقع التواصل وإعتبر البعض أن شبه كبير قائم بين الأم وإبنتها.