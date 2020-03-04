نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

خطفت الفنانة المصرية نيللي كريم الانظار بعد نشرها مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات الفنية بعدسة المصور الفوتوغرافي خالد فضة.

وتألقت نيللي كريم، خلال الجلسة بفستان بيج، عاري الكتفين، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي زاد من جمالها وأناقتها.

من ناحية أخرى تواصل نيللي كريم، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “100 وش” هو تعاون إنتاجي مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى، وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تمامًا عن أعمالها السابقة فى الدراما التليفزيونية، كما تعود به إلى المنافسات الرمضانية بعد غيابها عن رمضان الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها “اختفاء”، مع المخرج أحمد مدحت.