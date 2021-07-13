شاركت الفنانة المصرية نيللي كريم جمهروها ومتابعيها على حسابها الرسمي علي إنستقرام بمقطع فيديو من كواليس خضوعها لجلسة تصوير جديدة داخل أحد أحواض السباحة،

ونالت إطلالة نيللي كريم إشادة الكثير من المتابعين ينما تعرضت للانتقادات من البعض الاخر الذي رفض ظهورها بهذا الشكل.

واعلنت نيللي ركيم من خلال التعليق علي هذه الصورة إنها تستعد لتقديم جلسة تصوير جديدة لصالح أحد الجهات العالمية .



يشار إلي أن نيللي كريم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “ضد الكسر” مع محمد فراج، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، لقاء الخميسي، تارا عماد، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.



كما تشارك نيللي كريم في فيلم “صقر وكناريا” مع أحمد عز وماجد الكدواني من إخراج أحمد علاء الديب.



وكانت نيللي كريم انتهت من تصوير دورها في فيلم “200 جنيه” ويضم عدد كبير من النجوم، منهم إسعاد يونس وأحمد السعدني وهاني رمزي وعمرو عبد الجليل، تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.