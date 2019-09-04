نيللي كريم تسبح في فيتامين “sea”!

نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم عبر حسابها على انستغرام، صورة بالمايوه التقطت من ظهرها، خلال تواجدها بالجونة.
وعلقت نيللي كريم على الصورة قائلة: “أسبح في فيتامين sea” إلا أنها قصدت أنها تسبح في البحر مع تشابه إيقاع الكلمة مع طريقة نطق حروف الفيتامين.
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Swimming in vitamin 🌊 sea #nellykarim_official #sea #positivevibes #elgouna #redsea #blue #egypt
يشار إلى أن نيللي كريم شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم “الفيل الأزرق 2” مع عدد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز، وهند صبري، الفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.