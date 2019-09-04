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نيللي كريم تسبح في فيتامين “sea”!

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نيللي كريم

نيللي كريم

نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم عبر حسابها على انستغرام، صورة بالمايوه التقطت من ظهرها، خلال تواجدها ‏بالجونة.

وعلقت نيللي كريم على الصورة قائلة: “أسبح في فيتامين sea” إلا أنها قصدت أنها تسبح في البحر مع تشابه إيقاع الكلمة ‏مع طريقة نطق حروف الفيتامين.‏

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Swimming in vitamin 🌊 sea #nellykarim_official #sea #positivevibes #elgouna #redsea #blue #egypt

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يشار إلى أن نيللي كريم شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم “الفيل الأزرق 2” مع عدد من الفنانين منهم كريم عبد ‏العزيز، وهند صبري، ‏الفيلم ‏من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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