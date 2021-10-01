فاجأت الفنانة المصرية نيللي كريم زوجها هشام عاشور وشقيقه رامي عاشور على الهواء بعد دخولها بشكل مفاجىء على المسرح خلال استضافتهما في حلقة الامس من برنامج “معكم منى الشاذلي”.

وقد أصابت لاعبي الاسكواش المعتزلان هشام ورامي عاشور حالة من الصدمة بظهور نيللي كريم على المسرح أثناء غنائهما سويا “النار القايدة”، لأنها لم يكن من المفترض تواجدها معهما في الحلقة، فجاءت لمشاهدة الحلقة في الكواليس وطلبت منها مقدمة البرنامج منى الشاذلي الظهور فوافقت.

وغير الشقيقان من كلمات الأغنية ليعبرا عن حالة التعجب من ظهور نيللي كريم معهما، فغنى لها هشام عاشور: “والله ما اعرف انك جاية”.

وعبر هشام عاشور عن صدمته لظهور نيللي كريم على المسرح قائلا “هذه بالنسبة لي مفاجأة غير عادية انا مذهول”.

يشار أن نيللى كريم تزوجت من لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور في النصف الأول من أغسطس 2021، في الساحل الشمالي وسط حضور أهل العروسين وأصدقائهما.

وأمضيا شهر العسل في الولايات المتحدة الأمريكية، وعن سبب اختيارهما لهذه الدولة لقضاء شهر العسل بها قالت نيللي كريم إن هشام عاشور عاش لسنوات طويلة هناك ولديه الكثير من الأصدقاء، وهي أيضا شقيقها يعيش هناك لذا فضلا قضاء شهر العسل فيها.