حلت الفنانة المصرية نيللي كريم ضيفة على حلقة امس من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي والذي يذاع على قناة القاهرة والناس، حيث تحدثت عن عدة أمور حول حياتها الفنية والخاصة وأبرزها قصة انفصالها وحقيقة مقاطعتها الزواج مجدداً.

فقد كشفت نيللي كريم عن السبب الحقيقي وراء طلاقها من زوجها الأخير بعد ما يقارب 11 عام من الزواج، وقالت إن السبب الحقيقي هو سوء التفاهم بينهما، والذي أدى إلى “النكد” المتبادل بينهما، وأدى أيضاً إلى خلافات بينهما، ولكنهما الآن على علاقة جيدة وتصالحا خاصة إن بينهما أبناء، ولا تريد أن تتحدث عن أسرار علاقتها به بعد انفصالهما.

وأضافت نيللي كريم إنها لم تقاطع الزواج، ولكنها ترى أن حظها في الزواج والحياة الشخصية أقل من حظها في عملها ونجاحاتها المهنية.

كما كشفت نيللي كريم أنها تلقت عروض زواج كثيرة في الفترة الأخيرة ولكنها ترفض الزواج بالطريقة التقليدية، وتريد ان تعيش قصة حب في زواجها الجديد.

وتراجعت عن تصريحاتها السابقة حول تعرضها للعنف الزوجي، وقالت إنها لم تقصد ذلك ولكنها تقصد غياب التفاهم مع زوجها وهو الأمر الذي أدى إلى الطلاق.

وردا على سؤال عن تعرضها للخيانة، قالت نيللي كريم “اتخنت في كل المسلسلات تقريبا” وعن الحياة الواقعية قالت “ما اعرفش اعرف منين؟” مؤكدة انها لم تظبط اي خيانة في حياتها.