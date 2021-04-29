عرضت قناة القاهرة والناس عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” البرومو الدعائي لحلقة الفنانة ” نللي كريم ” في برنامج شيخ الحارة والجريئة مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” والمقرر إذاعتها اليوم الخميس .

ويظهر في الإعلان الدعائي للحلقة مجموعة من الاسئلة التي عرضت على نيللي كريم خلال الحلقة جاء من بينها سؤالها عن موقفها في حال تزوجت إبنتها في سن السادسة عشر بدون علمها كما فعلت نيللي .. وأيضا عن تعليقها حول عدم تحقيق مسلسلها الحالي ” ضد الكسر ” للنجاح المعهود لها .

وبسؤالها عن إذا كانت تخاف في الوقت الحالي من تقديم مشاهد الإثارة والقبلات أجابت نيللي كريم : ” ما إتعرضش عليا والله .. ولو اتعرض عليا هفكر حسب هبوس مين ” .