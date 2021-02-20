أثارت الفنانة اللبنانية موجة من الجدل بعد انتشار مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه خلال تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو منتقدين الفنانة اللبنانية واصفين الأمر بـ”الواسطة” لأن اللقاح غير متوفر في لبنان، كما أنها ليست ضمن الفئات التي أعطتها الخطة الوطنية للتلقيح أولوية في لبنان.

ورفضت نيللي مقدسي اتهام الناس إليها بتجاوز الفئات التي منحتها الدولة اللبنانية الأولوية لتلقي لقاح”كورونا”، قائلةً : “لا نتحدث هنا عن لقاح “فايزر” وإنما اللقاح الصيني، وبالتالي لم أتلق اللقاح من خلال الدولة اللبنانية”.

انا عبالي اعرف بس كيف هالفنانين اللبنانية متل نيللي مقدسي عم يعملو #لقاح_كورونا بلبنان؟؟

هلّق دورن ؟ او محسوبيات ؟؟

حدا يفيدنا #لبنان #كورونا — J e s s i c a (@jesicasaliba) February 18, 2021

وعلقت “نيللي” خلال تصريحاتها على قناة “إل بي سي” أن اللقاح الصيني توفر لها ولأسرتها من إمارة دبي وتم استقدامه إلى لبنان.

نيللي مقدسي تحدث ضجة بعد تلقيها لقاح كورونا الغير متوفر في لبنان لتخرج وتصرح بأنه تم تأمينه لها ولأسرتها من دبي وتم استقدامه إلى لبنان .. ! pic.twitter.com/aX6nOzd93v — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 20, 2021