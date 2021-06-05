شاركت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي صوراً بإطلالة صيفية، أظهرت رشاقتها وحسن قوامها.

وأطلت عبر حسابها الرسمي في موقع “انستغرام” بملابس البحر السوداء التي اعتمدت فوقها “كاش مايوه” شفّاف ومخرم.

وقالت معلقةً: “حتى لو لم تعجبي أحداً، إن كنتِ راضية عن نفسك ذلك يكفي فأنتِ اجمل حين تملكين الثقة بنفسكِ”.

ومن أخر أعمال مقدسي كليب أغنيتها الجديدة “كنت أتمنى”، من كلمات وألحان جوزيف جحا، ومن توزيع باسم رزق، بينما الكليب من إخراج راندة علم في ثالث تعاون بينهما.

وفي عام 2016 بعد غياب دام لأكثر من ثلاث سنوات، عادت مقدسي إلى الساحة الفنية، بأغنية بعنوان “مافيش رجالة” من كلمات وألحان محمد رفاعي ومن إنتاجها الخاص، والتي صورتها أيضاً على طريقة الفيديو كليب.



