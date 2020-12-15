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نشر الفنان السعودي ” رابح صقر ” صورة له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها ب ” لوك ” جديد وهو ما سيظهر به على غلاف ألبومه المقبل .

فظهر رابح صقر في الصورة وهو مرتديا بدلة سوداء ونظارة شمسية وبشعر طويل .. وأثارت هذه الإطلالة الكثير من الجدل بين المتابعين التي انهالت تعليقاتهم بتشبيهه بالفنان العالمي ” براد بيت ” .

وانقسم المتابعون في رأيهم حول النيولوك الجديد لرابح صقر بين من أبدوا إعجابهم به وبين من فضلوا إطلالته التقليدية .

فجاءت التعليقات مثل : ” تغير جذري يا حليلة ” و ” سنوب دوغ ” و ” براد بيت عليه ديون ” و ” من يومه جنتل ” .



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تعليقان

  1. لا احب لا شكلو قبل او بعد ولا غناءو ليس تنمر ولكن هو متكبر وشايف حالو

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