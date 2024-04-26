انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لفتاة قال المتابعين إنها تشبه الفنانة الراحلة سعاد حسني في ملامحها، بينما الفارق فقط في الطرحة التي تضعها الشبيهة على رأسها.

شبيهة جديدة للسندريلا

وكتبت صفحة تحمل اسم «مصريات»، وهي مهتمة بكل ما يخص الهوية المصرية، عن شبيهة سعاد حسني، وجاء المنشور «دي مش السندريلا المصرية سعاد حسني.. دي بنوته مصرية إسمها ساره أمير».

بينما جاءت التعليقات تعبر عن دهشتها بمدى الشبه بين سعاد حسني وشبيهتها، إذ جاءت على النحو التالي «مش ممكن الشبه.. أكتر واحدة شوفتها شبه السندريلا»، وعلق آخر «شبهها جدا ملامح مصرية اصيلة، سبحان الله»، كما علق آخر «جمال السندريلا وامتداد الملامح المصرية عبر الزمن».

أسرة سعاد حسني تتبرع بحذائها

يُذكر أنه تبرعت أسرة الفنانة الراحلة سعاد حسني، بصندل السندريلا، لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

ودخل «صندل» السندريلا في مزاد خيري في حفل بـ الولايات المتحدة الأمريكية السبت الماضي، بولاية نيو چرسي الأمريكية.

وأحيا الحفل المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد بحضور 3500 شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

وتضمن الحفل مزادا خيري يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

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