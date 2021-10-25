أذهلت فتاة تدعى “كارولين جورج” مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أن نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، وظهرت تشبه الفنانة هنادي مهنا ابنة الموسيقار هاني مهنا.

وأثارت الصورة حالة من الجدل والحيرة بين روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، وبدأ الجمهور يقارنوا بينها وبين هنادي مهنا، حيث جاءت التعليقات كالآتي: “أنتي مين فيهم”، “هو أنتي مش هي”، “أنتي أحلى”.

وذكر المعلقون أن شبيهة الفنانة الشابة تحمل الكثير من ملامحها، حتى أن نظرة عينيهما متقاربتان، ورأى البعض أنهما نُسختان متطابقتان، ما جعل النشطاء يتبادلون الصور بكثافة مؤكدين أنهم وجدوا شبيهة النجمة المصرية.

من ناحية أخرى، أشعلت الفنانة هنادي مهنا منصات السوشيال ميديا بعد ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها، معكم، حيث أبهرت الجمهور بمهارتها الغنائية والفنّية، كما كشفت الفنانة الشابة لأول مرة عن سبب فقدانها للوزن والدافع وراء ذلك.

وفي الحلقة، تحدثت هنادي مهنا عن الكثير من محطاتها الفنّية، كما تحدثت عن علاقتها بأحمد خالد صالح، وكيف تمت خطبتهما، وكشفت الفنانة الشابة عن سبب فقدانها للوزن والخطوات التي اتبعتها لتحقيق هذا الهدف.

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وتضمنت الحلقة الكثير من الفقرات منها فقرت لعبت فيها هنادي مهنا على الطبلة، كما فاجئت زوجها باتصال على الهواء طلبت منه فيه ترشيح أغنية تقدمها عبر الحلقة ليرشح لها الفنان الشاب أغنية للنجمة العالمية أديل.

وخلال اللقاء قالت هنادي مهنا إنها جسدت شخصية مريم في حكاية بدون ضمان، والتي عرضت ضمن حلقات “مسلسل إلا أنا” معتبرة هذه الحلقات محطة مهمة في حياتها المهنية، كما أشارت الفنانة الشابة عن تلقيها الكثير من الرسائل التي تشبه أحداثها أحداث المسلسل مؤكدة على أن الفتيات التي لم تأخذ بنصيحة أبائهن يكتشفن في المستقبل أن كل نصائحهم حقيقة.

وأشات هنادي مهنا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفاعل فيها مع مسلسل بهذه الطريقة، مشددة على أن فكرة بيت العائلة مرفوضة، وقالت: “لازم يعيش الزوجان خارج بيت العائلة حتى لا تحدث مشاكل في التعامل، مقدمة التحية لـ هاجر أحمد وأحمد كشك وإسلام جمال وأحمد بدير وجميع المشاركين في الحدوتة كان تمثيلهم جيد جدا”.

وعن الاختلاف بين شخصية هنادي مهنا وشخصية مريم التي قدمتها في حكاية “مسلسل إلا أنا”، أوضحت الفنانة الشابة أن الهدوء هو الفاصل بينهما، وأن العامل المشترك هو قدرتها على تمرير الكثير من المشاكل.

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