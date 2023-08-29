أبهرت ابنة انتصار الشراح الجمهور بجمال ملامحها في أول ظهور لها، ليظن البعض أن صورة ابنة الفنانة الكويتية هي صورة والدتها في مرحلة الشباب.

ابنة انتصار الشراح

نشرت مي العيدان، أول صورة لابنة انتصار الشراح، وتفاعل معها الجمهور متغزلين في جمال الابنة، كما استعادوا ذكرياتهم مع والدتها وأعالها الشهيرة متمنيين لها الرحمة والمغفرة.

علقت مي العيدان على الصورة التي ظهرت فيها ابنة انتصار الشراح للمرة الأولى بكلمات: “أول مرة صورة دلال ابنة الفنانة انتصار الشراح”. لتنهال عليها التعليقات التي عبرت عن حب الجمهور للفنانة الراحلة وإعجابهم بجمال ابنتها التي جاءت ملامحها نسخة متطابقة من والدتها.

وجاء في التعليقات على صورة ابنة انتصار الشراح: “اوف يالشبه الفضيع والله فكرتها انتصار الله يرحمها وهي صغيرة البنت نسخة طبق الأصل عن الأم الله يرحمها”، “الله يرحمك يا انتصار الشراح تستاهلين لقب ملكة الكوميديا”، “لا والله يا حلوها شبهة أمها وهي صغيرة سبحان الله من خلف ما مات”، “الله يغفر ويرحم انتصار الشراح بنتها شبه لها الله يبارك فيها ويحفظها ويمسح على قلوبهم ويجبر هم”.

كما جاء في التعليقات التي عبر أصحابها عن دهشتهم من تطابق ملامح الابنة مع والدتها: “تشبهها نسخه في مسرحية باي باي لندن اللي مع عبدالحسين عبدالرضا الله يرحمه”.”والله انا على بالي صوره قديمه حق الفنانه انتصار الشراح”.

وفاة انتصار الشراح

وتوفيت الفنانة الكويتية انتصار الشراح في العام 2021 بعد صراع مع المرض، في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الإعلامية مي العيدان في تغريدة عبر تويتر: ”انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمة الله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون“.

وأضافت مي العيدان: ”عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار“.

وكانت قد بدأت أزمة انتصار الصحية عندما أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري.

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