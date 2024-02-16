اختارت الإعلامية السعودية لجين عمران أن تحتفل بـ عيد الحب الموافق 14 فبراير مع صديقاتها في حديقة منزلها.

ووثقت لجين في مقطع فيديو احتفالها بـ يوم الحب داخل منزلها، لتعبر عن سعادتها بالتفاصيل الرائعة التي توصلت إليها بعد انتهاء عملية الديكور والزينة للمناسبة السعيدة.

لجين عمران تحتفل بعيد الحب مع صديقاتها ووالدتها

وكان من أبرز الحضور في منزل الإعلامية الجميلة ، والدتها التي خطفت الانظار بالشبه الكبير مع ابنتها من جهة ملامح الوجه.

لجين عمران ووالدتها – مصدر الصورة من حسابها على إنستجرام

وشاركت لجين صورة برفقة والدتها على حسابها بـ إنستجرام علقت عليها قائلة :” الله لا يحرمني منك يا دنيتي”.

وظهرت لجين في الفيديو الذي تم تداوله على السوشيال ميديا، وهي تشرف على اللمسات الأخيرة للإحتفال بعيد الحب داخل حديقة منزلها.

لجين عمران تحتفل مع صديقاتها بيوم الحب- مصدر الصورة من حسابها على إنستجرام

وبدت لجين سعيدة وهي ترتدي فستان باللون الأحمر واعتمدت قصة شعر رقيقة وبسيطة مع بعض الأكسسوارات.

وقالت لٌجين في الفيديو: “أنا أحب أحتفل بالحب، رغم أنه موجود كل يوم، لكن أحب أجمع صحباتي واللي جايين من برا ومن دٌبي، أدللهم وأعملهم كتير أشياء حلوة”.

من هى لجين عمران؟

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج “صباح الخير يا عرب”.

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في “سيتي بنك” في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

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