تصدرت الفنانة الإماراتية أحلام، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورها مع ابنها الكبير فاهد، في أول ظهور له بعد أن أصبح شابًا.

فاهد نجل أحلام

حيث شاركت أحلام جمهورها ومحبيها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي “إكس”، مجموعة صور لها مع ابنها في كواليس حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.

أحلام مع نجلها فاهد بن مبارك الهاجري

وظهر في الصور أحلام مع نجلها الكبير فاهد وهما يتخذان أكثر من وضعية للتصوير، وتقبيل فاهد ليد والدته أحلام، فيما ظهرت أحلام في صورة أخرى وهي تحتضنه وتقبله.

((رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ)) الحمد لله على النعمه ربي عطيتني واجزلت فلك الحمد ولك الشكر حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه يا حنان يامنان ياذا الجلال والاكرام #الحمد_لله دائماً وابداً ماشاء الله تبارك الله ذو الجلال والاكرام 🤍

فاهد ولدي نور عيني… pic.twitter.com/vsi1NIewsr — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) February 20, 2024

وعلقت أحلام على الصور قائلة: “رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ .. الحمد لله على النعمة ربي عطيتني وأجزلت فلك الحمد ولك الشكر حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، الحمد لله دائماً وأبدا ما شاء الله تبارك الله ذو الجلال والإكرام فاهد ولدي نور عيني أجمل عطايا ربي لي”.

ونالت صور أحلام مع ابنها الكبير فاهد، إعجابًا كبيرًا بين جمهورها الذين تفاجئوا بظهور ابنها معها بعد أن أصبح شابًا وسيمًا.

ثروة مبارك الهاجري زوج أحلام

من ناحية أخرى، فاجأ الإعلامي السعودي محمد الدريم، مبارك الهاجري، زوج الفنانة الإماراتية أحلام بسؤاله عن ثروته، ليرد عليه الأخير بجواب غير متوقع.

وجاء رد مبارك الهاجري على السؤال بأن ثروته الحقيقية هي زوجته وأولاده، لترد عليه النجمة أحلام قائلة إنه تاج رأسها، لتستمر اللحظات الرومانسية على الهواء بين النجمة الإماراتية وزوجها.

وكانت أحلام قد تصدرت خلال الساعات الماضية حديث مواقع التواصل الأجتماعي، عن ثروة زوجها بعد تداول صورة تظهر فيها سبائك الذهب مرصوصة، ليعبر المتابعون عن دهشتهم بسبب هذه الصورة وسط تخمينات حول سعرها والثروة الحقيقية لزوج أحلام.

حفل أحلام

كانت أحلام قد أحيت حفل حمل عنوان “ألف ليلة وليلة”، كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية قد أعلن عنه وهو حفل ليلة الأمير سعود بن عبدالله.

وأحيا هذه الليلة إلى جانب أحلام مجموعة من نجوم الخليج والوطن العربي أبرزهم: محمد عبده، ماجد المهندس، رابح صقر، نوال الكويتية، أميمة طالب، وقاد الأوركسترا المايسترو هاني فرحات. وتأتي ليلة الأمير سعود بن عبدالله تكريمًا للشعراء والفنانين.

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