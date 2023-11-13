حرصت الفنانة داليا البحيري على مشاركة جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء احتفالها بزفاف “فريدة عصام زعتر” ابنة شقيقتها دينا البحيري.

داليا البحيري تحتفل بزفاف ابنه شقيقتها

ظهرت داليا البحيري برفقة زوجها حسن سامي وابنتها قسمت وارتدت فستان من اللون البيج طويل بدون أكمام واختارت ان يكون شعرها ملموم لاعلي ووضعت مكياج ناعم .

حرص عدد من النجوم علي حضور حفل الزفاف ومنهم أحمد فريد، خالد سرحان ومصطفى قمر ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

بدأ الحفل بفقرة fire works للفنان أحمد عصام وأحيا الحفل محمود العسيلي ومصطفى قمر والراقصة الروسية ديانا وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.

آخر أعمال داليا البحيري

يُذكر ان عرض مؤخرًا للفنانة داليا البحيري فيلم أولاد حريم كريم مع مصطفى قمر وعدد كبير نت الابطال الرئيسيين بالجزء الأول.

فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم “اولاد حريم كريم” عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.

فيلم “أولاد حريم كريم”

تدور احداث الجزء الثاني حول أن علاقة حب بين كريم حسين وآيلا، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة ودينا.

عرض فيلم “حريم كريم 2” بعد مرور 18 عاما على عرض الجزء الأول من الفيلم الذي تم طرحه عام 2005.

ودارت أحداث الجزء الأول حول شخصية “كريم” والذي يتعرض لمشكلة زوجية فيستعين بأصدقاء الجامعة وهم داليا البحيري، بسمة، علا غانم حتى يساعدوه في استعادة زوجته ولكن تتطور الأحداث ويتسبب في تدمير حياتهم كما يتسببوا في تفاقم المشاكل مع زوجته.

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