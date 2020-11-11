تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لأربع شقيقات شهيرات، كانت أحداهن قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على برائتهن وجمالهن.

أنها الفنانة المصرية هنا شيحة التى نشرت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام تلك الصوره التى جمعتها بشقيقاتها الثلاثه :”حلا شيحة، مايا شيحة ورشا شيحة”، وأستطاعت تلك الصورة أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات، كما تناقلها عدد كبير من محبيهن. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

فتيات عائلة شيحة

في سياقٍ آخر، قضت محكمة جنح التهرب الضريبي بتغريم الفنانة المصرية ” هنا شيحة ” مبلغ 375 ألف جنيه مصري بسبب إتهامها بالتهرب الضريبي. حيث اتهمتها المحكمة بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألف و513 جنيها للضرائب في الفترة من عام 2010 حتى عام 2017 خلال عملها مع العديد من الشركات للإنتاح الفني . ويعتبر مبلغ الغرامة التي قضته محكمة جنح التهرب الضريبي على هنا شيحة هو ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها .

وعلي الصعيد الفنى، وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة هنا شيحة في السباق الرمضاني المنقضي بـ”مسلسل شاهد عيان”، الذي دارت أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وشاركها البطولة الفنان حسن الرداد ، بسمة، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية الضابط عمر المتزوج من هنا شيحة ولديه إبنة منها وتسير حياتهما بشكل طبيعي، إلا أن تحدث كارثة تقلب الاحداث رأساً على عقب، حين تتعرض زوجته للقتل. فيذهب عمر إلى المشرحة للتعرف على جثتها، ليتلقى صدمته الكبرى بعد معرفته بوفاتها، بعد ذلك يدخل في دائرة بحث جديدة في محاولة لمعرفة سبب قتلها ومن القاتل، ويكتشف أشياء لم يكن على علم بها عن شقيقته.ويفقد عمر الثقة في كل من حوله، منهم شقيقته الثانية التي تجسدها بسمة وزوجته و صديقه الذي يجسده وليد فواز، إلى أن يصل للحقيقة الصادمة في النهاية بعد أن يعثر على شاهد عيان للحادث ويخبره كل ما حدث.