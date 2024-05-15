قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إن فترة من حياتها ابتعدت عن الفن، ودخلت دائرة الدروس الدينية وارتدت الحجاب.

وأضافت سيف النصر، في برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، أنها تعرضت لهجوم شديد بعد قرارها بخلع الحجاب.

فريدة سيف النصر: سوسن بدر وغادة عادل لبسوا معايا الحجاب وخلعوا

وتابعت: «اللي بحس بيه بعمله ومحدش أجبرني على حاجة، لما حسيت إني اتخنقت منهم، مشيت مع نفسي».

سوسن بدر بالحجاب

وأكملت: «فيه ناس كتير لبست الحجاب عشاني، وفي ناس خلعت الحجاب معايا، سوسن بدر وغادة عادل وعبير صبري دخلوا معايا دائرة الدروس الدينية ولبسوا الحجاب، وخرجوا لما خرجت».

عبير صبري بالحجاب

يذكر أن بداية مشوارها الفني، ارتدت الفنانة غادة عادل الحجاب لفترة، ثم عادت وخلعته بعد فترة قصيرة، وترفض غادة بشكل قاطع الحديث حول مسألة حجابها، معتبرة أنه أمر شخصي.

غادة عادل قبل خلع الحجاب

فريدة سيف النصر وتفاصيل وعكتها الصحية

وقالت فريدة سيف النصر، :” تعرضت لوعكة صحية وعملولي قسطرة ومكنوش عارفين انا عندي إيه، وتحاليلي مكنش فيها أي حاجة لكن رجل كانت وارمة وكان بيغمى عليا “.

وأضافت فريدة سيف النصر :” لم يتم تغيير نهاية مسلسل العتاولة بسبب تعرضي لوعكة صحية “.

وأكملت فريدة سيف النصر:” مكنتش بنسى جمل المشاهد في مسلسل العتاولة زي ما قال البعض”، مضيفة:” كنت بذاكر كويس وبقول كلامي كله زي القطر”.

ومسلسل “العتاولة” من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

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