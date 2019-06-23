” هاتي الفلوس اللي عليكي الأول ” و ” بلاش مصر يا ميريام ” .. شاهد هجوم فنانين مصر على ميريام فارس

تستمر تداعيات التصريحات التي أدلت بها المطربة اللبنانية ميريام فارس في المؤتمر الصحفي التي عقدته على هامش حفلها بمهرجان موازين في المغرب .

والتي تحدثت فيه عن عدم قيامها بأية حفلات بمصر منذ قيام ثورة 25 يناير وقولها ” بقيت تقيلة على مصر ” بسبب ارتفاع أجرها .

مما أدى إلى هجوم الكثير من النجوم المصريين بشكل خاص عليها والجمهور المصري بشكل عام .

فنشر المطرب والملحن المصري رامي جمال عبر صفحته على موقع ” إنستجرام ” صورة له من حسابه على تويتر كتب فيها : ” الفنانة اللي بتقول إنها بقت تقيلة على مصر ليا عندها فلوس بقالها سنة والله ادفعيهم الأول يا تقيلة ” .

وعلق رامي على الصورة قائلا : ” لما تيجي سيرة بلدنا هنسى أي صداقة أو زمالة لما يجي اسم البلد اللي هي وناسها شهروكي تقومي تقفي احترام ” .

كما وجه الشاعر أمير طعيمة رسالة إلى ميريام فارس عبر حسابه على موقع ” تويتر ” قائلا : ” إن معظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر بعد الثورة زي إليسا ونوال ونانسي وراغب وحتى العظيمة ماجدة الرومي وغيرهم وأنا وإنتي عارفين الأرقام وإنهم بياخدوا أجر يفوقك بمراحل والفرق الكبير بينهم وبينك بلاش مصر يا ميريام إن مكانش من باب الأدب يبقى من باب الذكاء ” .

معظم نجوم الصف الاول في لبنان أقاموا حفلات في مصر بعد الثورة زي إليسا و نوال و نانسي و راغب و حتي العظيمة ماجدة الرومي و غيرهم، و أنا و إنتي عارفين الأرقام و انهم بياخدوا أجر يفوقك بمراحل و الفرق الكبير بينهم و بينك.

بلاش مصر يا ميريام، ان مكانش من باب الأدب يبقي من باب الذكاء. — Amir Teima (@AmirTeima) June 23, 2019

كما نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه على ” تويتر ” ردا على تصريحات ميريام فارس قائلا : ” بقيتي تقيلة على مصر .. اتعلمي من نجوم العالم العربي هتفهمي إنك غلطتي غلطة عمرك بالجملة دي ” .

"بقيتي تقيله علي مصر" 😂😂 اتعلمي من نجوم العالم العربي هتفهمي انك غلطتي غلطة عمرك بالجمله دي .. #هي_دي_مصر_يا_ميريام — Ahmed Fahmi (@fahmi173) June 23, 2019

بينما كتبت الممثلة المصرية راندا البحيري عبر حسابها على “فيسبوك” : “هي مشافتش حفله مصر امبارح وحفلاتنا من بعد الثوره إللي اتكلمت عنها لحد النهارده. سلطان الطرب چورچ وسوف غني في مصر .. ياني العالمي في مصر اكتر من مرة واخرهم كمان أيام .. عمر خيرت .. الهضبه العالمي عمرو دياب و نجم الجيل تامر حسني .. الجميله كارول سماحه .. النجم اللي بجد محمد عبده في القاهره في دار الأوبرا.. إنتِ مين يا أستاذه “