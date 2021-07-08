احتفلت الفنانة المصرية هاجر أحمد، مساء الخميس بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، داخل مسجد الشرطة بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور عدد من أقارب وأصدقاء العروسين.

وظهرت هاجر أحمد، بإطلالة أنيقة أوف وايت، وزاد من جمالها وأناقتها تركها لشعرها منسدلًا على كتفيها.

وشاركت هاجر أحمد، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “أحسن أب”، والذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان وهو من تأليف أحمد محيى ومحمد محمدي، وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحي، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين.

كما تشارك هاجر حاليًا في فيلم “زومبي على جنبي”، الذى يتم التحضير لتصويره خلال الأيام المقبلة، والفيلم من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة على ربيع، حمدي الميرغني، أشرف عبد الباقي، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، محمد محمود.