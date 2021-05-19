تداول بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة حديثة للفنانة التركية هازال كايا أثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين إذ ظهرت فيها بإطلالة مختلفة عن تلك التي عرفها بها هؤلاء حيث أضفى شعرها باللون النحاسي بعض التغيير على ملامح وجهها. ولاحظ الكثيرون أنها أصبح أكثر نحافة من ذي قبل.

واتضح ذلك من خلال التعليقات حيث أشار بعض الناشطين إلى أنهم لم يتعرفوا إلى هازال من النظرة الأولى. ومما كتبه هؤلاء: “هاي مش هازال كايا، هديك أحلى” و”متغيرة” و”الصبغة غيرتها للأحلى”…

ليتبين أن الفنانة نشرت الصورة نفسها أخيراً على حسابها الخاص في التطبيق وأرفقتها بالتعليق: “أحب أن أتلاعب بشعري. أردت أن أجري تغييراً جذرياً وهو ما يناسب عقلية إسرام”.

ويُشار إلى أن هازال كايا احتفلت منذ أشهر قليلة بيوم ميلاد ابنها من زوجها المخرج علي أطاي، ولهذا نشرت على حسابها الخاص في تطبيق “إنستغرام” صوراً أشارت من خلالها إلى أنها أقامت للمناسبة حفلاً عائلياً مختصراً جداً حضرته هي وزوجها فقط.