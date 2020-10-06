تداولت عدة حسابات معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا وعدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجمة التركية ​هازال كايا من طفولتها​ تزامنا مع عيد ميلادها الذي يصادف الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إذ كانت المفاجئة، شدّة الشبه بينها وبين “ليا” إبنة الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ .

وعبر كثيرون عن صدمتهم لشدة الشبه بين هازال والطفلة “ليا”، فيما تساءل البعض هل من الممكن أن تصبح ليا نسخة من هازال الكبيرة عندما تصبح بعمرها؟ وعلق آخرون على أن هناك شبها بالفعل بين هازال والفنانة اللبنانية نانسي عجرم في المقام الأول، وقد يكون لون العيون والبشرة هما السبب وراء الشبه هذا، فيما صرح آخرون أن ليا تشبه هازال أكثر ما تشبه والدتها، وحتى أكثر ما يشبه فكرت علي والدته.

الممثلة التركية هازال كايا في طفولتها و إبنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

في سياقٍ آخر شاركت الممثلة التركية هازل كايا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” أحدث صورة لها مع نجلها “فكرت” واستطاعات تلك الصورة أن تحصد أكبر عدد من التعليقات والإعجابات التى أشادت بجمال الطفل وبشبه الكبير مع والدته مع زرقة العينين الرائعة .

يُذكر أن هازال كايا، ولدت في مدينة عنتاب التركية. تنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا. حضر مدرسة ثانوية إيطالية في اسطنبول، وتخرجت في عام 2010. كما أنها لا تزال حاليا تدرس في اسطنبول. انفصل والداها بالطلاق (كلاهما محامين) عندما كانت 7 سنوات من العمر. تعرفت إلى عالم الفنون في سن مبكرة جداً، أخذت وهي طفله دروس الباليه وكمان لمدة 7 سنوات. تحب أيضا التانغو ، وتطوير مهاراتها. فريقها المفضل في كرة القدم هو بشيكتاش. كما تتحدث كايا عديد من اللغات بالإضافة إلي لغتها الأم (التركية) حيث أنها تتحدث الإنجليزية بطلاقه والفرنسية وتتعلم حاليا اللغة الألمانية

وعلي الصعيد الفنى، فكان أول دور لها عام 2007 في “جينكو” (الحلم الضائع) المسلسل التلفزيوني حيث أخذت أحد الأدوار الرئيسية. وفي عام 2008، واصلت كايا باعتبارها واحدة من الممثلات الرائدة من خلال اللعب (نهال) في العشق الممنوع. كما لعبت دور (فريحه) في الموسمين الأول والثاني من المسلسل التلفزيوني بعنوان (Adını Feriha Koydum) (سميتها فريحه) . نسب المسلسل من أعلى النسب التلفزيونية في تركيا. لعبت دور ابنة بواب محاصره بين حياتين؛ كما ان كايا أخذت شعبية كبيرة لتمثيلها وجمالها في (Aşk-ı Memnu) (العشق الممنوع). واسمها الحقيقى هو ليلى هازال كايا ولكنهم يدعونها بهازال منذ ان كانت صغيره.