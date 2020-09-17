تصدر هاشتاج ” أصالة اخرسي ” موقع التغريدات ” تويتر ” في السعودية بسبب أغنية ” رفقا ” التي تم طرحها ضمن ألبومها الغنائي الخليجي الجديد ” لا تستسلم ” .

حيث هاجم الكثير من المتابعين أصالة بعد ساعات قليلة من طرح الألبوم منتقدين هذه الأغنية التي وصفوها بإنها تعد استنقاصا للمرأة في وصفها إياها بالضعف في كلماتها .

فجاء في كلمات أحد مقاطع الأغنية : ” رفقا بمن عنهن قيل .. استوصوا خيرا بالنساء .. فقد خلقن بضعفهن .. وزادهن الله حياء ” .

ليخرج هاشتاج أصالة اخرسي تعبيرا من المتابعين عن رفضهم بوصف المرأة بالضعيفة .. وأشار المتابعون إلى إنها إن كانت ترى هي نفسها ضعيفة فهذا لا يعني أن كل النساء ضعيفات .

فجاءت التعليقات المهاجمة لها مثل : ” يا أصالة إذا إنتي ضعيفة ما أسمح لك تقولين للنساء ضعيفات مثلك تفشلين ” و ” صح إني أحبك وأحب أغانيك بس تو متش اللي سويتيه ” .

يذكر أن أغنية ” رفقا ” من كلمات أبو نعمة وألحان سهم وتوزيع خالد عز ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات .

#اصاله_اخرسي ي بنات خلوها خلوها شكل مخها طار بعد الطلاق pic.twitter.com/IYFi24GAze — القمر اي اعتراض ! (@8_siiy) September 16, 2020

“النساء خلقوا بضعفهن” اذا انتي ضعيفة مو كل النساء ضعيفات نفسك! هذي اهانة للكل النساء اللي احبهم ما اسمح لك تهينينهم #اصاله_اخرسي pic.twitter.com/bfpPCCsVeg — BOOUUGIE (@boouugie) September 16, 2020