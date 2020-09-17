تصدر هاشتاج ” أصالة اخرسي ” موقع التغريدات ” تويتر ” في السعودية بسبب أغنية ” رفقا ” التي تم طرحها ضمن ألبومها الغنائي الخليجي الجديد ” لا تستسلم ” .
حيث هاجم الكثير من المتابعين أصالة بعد ساعات قليلة من طرح الألبوم منتقدين هذه الأغنية التي وصفوها بإنها تعد استنقاصا للمرأة في وصفها إياها بالضعف في كلماتها .
فجاء في كلمات أحد مقاطع الأغنية : ” رفقا بمن عنهن قيل .. استوصوا خيرا بالنساء .. فقد خلقن بضعفهن .. وزادهن الله حياء ” .
ليخرج هاشتاج أصالة اخرسي تعبيرا من المتابعين عن رفضهم بوصف المرأة بالضعيفة .. وأشار المتابعون إلى إنها إن كانت ترى هي نفسها ضعيفة فهذا لا يعني أن كل النساء ضعيفات .
فجاءت التعليقات المهاجمة لها مثل : ” يا أصالة إذا إنتي ضعيفة ما أسمح لك تقولين للنساء ضعيفات مثلك تفشلين ” و ” صح إني أحبك وأحب أغانيك بس تو متش اللي سويتيه ” .
يذكر أن أغنية ” رفقا ” من كلمات أبو نعمة وألحان سهم وتوزيع خالد عز ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات .