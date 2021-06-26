غازلت الاعلامية المصرية هالة سرحان مواطنتها الفنانة ياسمين صبري وانتقدت من وصفتهم بـ “العقول التافهة السخيفة” الذين يقارنوها بغيرها في اشارة الى اتهامها بتقليد عارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز.

فقد كتبت هالة سرحان تعليقا على احدث جلسة تصوير لـ ياسمين صبري: “جميلة وانيقة ولوحة فنية العقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة وعموما ياسمين المصرية بديعة المحيا اصبحت وجه عالمي تعاقد معها CARTIER اشهر بيوت المجوهرات الفرنسية” مضيفة ايموجي قلب وثلاثة خرزات زرقاء.

استاذتنا هالة

شكراً جزيلاً لرقي كلامك وجمال قلبك — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 26, 2021

في المقابل ردت ياسمين صبري على كلام هالة سرحان وقالت “استاذتنا هالة شكراً جزيلاً لرقي كلامك وجمال قلبك”.

وكانت قد سادت حالة من الجدل مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رسالة من صفحة غير موثقة على موقع “فيسبوك” باسم “جورجينا” صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو، وجهت إلى الفنانة المصرية ياسمين صبري.

ووجهت صفحة غير رسمية منسوبة لعارضة الأزياء والممثلة الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، وجهت رسالة للفنانة المصرية ياسمين صبري.

وجاءت الرسالة بعد تداول الكثير من جمهور النجمتين مجموعة صور تظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملابس.

وقالت الصفحة في الرسالة “كوني نفسك وليس أنا”، وأشارت الصحفة في المنشور إلى الصفحة الرسمية للفنانة ياسمين صبري.

ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.

مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 4, 2021

ومن جانبها ردت صفحة موثقة بموقع “فيسبوك”، باسم ياسمين صبري، في تعليق لها على الصورة والمنشور: “أنا لا أتنافس مع أي شخص”.

واعتقد معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الحسابات تتبع النجمين، إلا أن حساب جورجينا غير موثق، ورغم أن حساب ياسمين صبري موثق، إلا أنها سبق وأن نفت امتلاكها أي حسابات عبر موقع “فيسبوك”، وذلك بعد الأزمة التي فجرها الحساب الذي يحمل اسمها بفيسبوك بشأن تعليق عن الفنان محمد رمضان.