نشرت الفنانة ” هالة صدقي ” منشورا لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعربت من خلاله عن تقديرها لكل من أشاد بتصرفها باعتذارها عن حضور عدد من المناسبات بعد وفاة الفنان ” سمير غانم ” .

كما طالبت هالة صدقي من الجمهور الدعاء للفنانة ” دلال عبد العزيز ” بتمام شفائها والقدرة على تخطي صدمة وفاة زوجها وعدم قدرتها على حضور جنازته وألقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه .

وتضمن المنشور صورة لدلال عبد العزيز وإبنتيها ” دنيا سمير غانم ” و ” إيمي سمير غانم ” كتبت هالة صدقي قي تعليقها عليها : ” بشكر كل الأقلام التي أشادت بتصرفي في إعتذاري عن حضوري عدة مناسبات بالقاهرة لأصدقاء لي .. إلا إننا تركنا القضية الحقيقية وهو فقدان نجم كبير أسعدنا جميعا ” .

وتابعت : ” أرجو منكم التركيز فقط علي الدعاء لدلال عبد العزيز لتعود لبناتها وبيتها وندعو لها أن تتحمل صدمه فقدان شريك وحبيب العمر .. وكما أن العزاء واجب كذلك واجب الفرح واجب وخصوصا لو العلاقه تحتم ذلك ” .

وأضافت هالة صدقي : ” الحزن في القلب ومؤكد أن كل زملائي وزميلاتي والعالم العربي كله حزين ومقدر حجم نجم كبير مثل سمير غانم .. ارجوكم الدعاء لدلال ” .