خرجت الفنانة المصرية ” هالة صدقي ” بتصريحات لها للتعليق على مقطع الفيديو المتداول لمحام يؤكد أن زوجها ” سامح سامي ” قد وكله لرفع قضية ضدها لإثبات نسب أبنائهم بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ميلادهم .

والذي يطالب بتحويلها للطب الشرعى وتحليل DNA لإنكار نسب أبنائهما .. مضيفا أن الزوج أكد أن الفنانة تلاعبت بالحقن المجهرى مستعينة ببويضات امرأة أخرى لأنها غير صالحة طبيا للإنجاب من الأساس حسب زعمه .

وحذرت هالة صدقي من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة بشأن خلافها مع زوجها مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك .

وعن مقطع الفيديو المتداول أشارت إلى إنها فوجئت بأحد الأشخاص يدعي أنه محام ويتهمها بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل من دون أن يقدم أي سند قانوني .. كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة التي لم يبت فيها القضاء .

الأمر الذي دفع المحامي الخاص بها إلى التقدم بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص وكذلك زوجها السابق .

وأضافت هالة صدقي : ” يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني ومن سمعتي بعد أن خسر قضية النفقة .. رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي إلا إنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه ” .