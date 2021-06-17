نشرت الممثلة المصرية ​هالة صدقي​ في حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيديو وهي تقضي إجازتها الصيفية.

وتظهر صدقي في الفيديو ويقف على يدها قرد، معلقة عليه: “بناء على طلب أغلب الاصحاب عايزين شرم الشيخ ، هنشوف جزء مختلف عن البحر”. وأضافت صدقي: ” معلش كنت لسه طالعه من الميه فشعري بايظ”.

وأثار الفيديو إعجاب الجمهور وعبروا عن ذلك بتعليقات إيجابية.



نشير إلى هالة علّقت على ما أثير عن طلبها إلى “بيت الطاعة”، وقالت إن الزوج يضغط بأساليب عدة على الزوجة، هددت زوجها بمداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني، بمنعه من دخول الأراضي المصرية.

وأضافت: “عندي أسرار خطيرة”، مشيرة إلى أنها رفضت الحديث معه منذ 7 سنوات، وأنها ساعدت أبيه على الرغم أنه لم يتواصل معها.

كما كشفت أنها شتمت هي وأولادها منذ 7 سنوات عبر حساب زوجها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وأعلن حينها أسرار بيته.

وأكدت هالة أنه رغم طلبها لـ”بيت الطاعة”، إلا أنها لا زالت لا تعرف سبب كل ما يحصل، وأن دينها ليس فيه “بيت طاعة” أو طلاق.