حرصت الفنانة ” هالة صدقي ” على توضيح معلومة تناقلتها بعض المواقع بأن أصولها أصول فلسطينية .

حيث أكدت هالة صدقي في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام أنها انتمائها لأي بلد عربي يشرفها ولكن ما تم تداوله هو معلومات خاطئة .

فكتبت في منشورها قائلة : ” انتشر البوست ده من مدة ونزل على مواقع كتيرة ولكن للتوضيح أنا يشرفني إني أكون من أي بلد عربي ولكن للتوضيح أنا مصرية ومن جذور مصرية ” .

وتابعت هالة صدقي : ” وأصل جذور الأب من صعيد مصر المنيا والأم أصل جذورها من صعيد مصر أيضا بالرغم أنها كانت شقراء ولكن جذورها من الصعيد .. صعيدية أصلي وافتخر ” .