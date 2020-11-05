أجرت الفنانة المصرية ” هالة صدقي ” لقاءا مع برنامج ” The Insider بالعربي ” كشفت من خلاله عن تلقيها ما يقرب من حوالي 145 ألف عرض زواجها عقب إعلانها عن أزمتها مع زوجها .

وعلقت هالة صدقي في حديثها على ذلك قائلة : ” جالي 145 ألف عرض جواز .. قولتلهم ابعتولي السي في ونعمل بحث .. طبعا ضحكت ” .

وتابعت مشيرة إلى هجوم بعض المتابعين لها حول إمكانية زواجها مرة أخرى فقالت : ” اتطلق بس الأول .. أنا ندمت إني فضلت 5 سنين ساكتة ومش قايلة إن عندي مشاكل عائلية لأني ضيعت على نفسي فرص كتير ” .

وبسؤالها عما إذا كانت ستفكر في الزواج من جديد بعد انفصالها عن زوجها الحالي أجابت : ” لأ طبعا أعوذ بالله ” .