نشرت الفنانة المصرية هالة صدقي صورة لها عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، وعلّقت عليها قائلة: “مساءكم كله خير والحمد لله ربنا نجانا من الطريق بأعجوبة، مجرد فرق التوقيت الحمد لله”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت بياناً تحذّر فيه النجوم العائدين بسياراتهم من الجونة من سوء الأحوال الجوية واحتمالات حدوث سيول قد تؤدي إلى إقفال بعض الطرق.

يُذكر أن صدقي كشفت عن تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه خضوعها لتحليل الـ dna.

وقالت هالة: “تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعائه وتكرم القاضي لتأجيلها لآخر الرول لإصراري على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير”.

وصرحت هالة صدقي من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم” أن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج تصريحاً بالزواج إلا بعد إجراء كل التحاليل، ومنها قدرة الزوج والزوجة على الإنجاب، مؤكدة أن حملها كان طبيعياً ووضعت طفليها في مصر.