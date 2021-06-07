أكدت الفنانة هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنها رفضت أي حوارات أو أحاديث مع زوجها منذ سبع سنوات، منذ أن غادر حياتها وأبنائها.

ورفضت أي حديث معه أو مكالمات عن طريق الهاتف، منوهة إلى أنها ساعدت أبيه على الرغم أنه لم يتواصل معها، قائلة: “ورحمة أمي لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر”.

وأضافت أنها تعرضت هي وأبناؤها منذ سبع سنوات لشتائم بألفاظ مسيئة من قبل زوجها عبر “فيسبوك”، كما أنه تحدث وكشف عن التفاصيل التي تخص البيت، مشيرة إلى أنه رغم طلبها في “بيت الطاعة” إلا أنها لا تعرف عن سبب كل هذه الأحاديث، وأن دينها ليس فيه “بيت طاعة” أو طلاق.

وكشفت هالة أنه خلال فترة سفر أولادها للمشاركة في بطولة رياضية تم القبض عليهما لأنهما تم منعهما من السفر من قبل والدهما، مؤكدة أنها حاولت تجنيب أولادها هذه المشاكل لكنها لم تستطع، متابعة: “معندناش طلاق وجوزي بيتكلم كده عشان الشهرة”.