أجرت الفنانة ” هالة صدقي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد علي ” للتعليق على الخلاف الذي أثير في الأيام القليلة الماضية بينها وبين زوجها ” سامح سامي ” الذي اتهمها بالاستيلاء على ممتلكاته بموجب توكيل عام رسمي لها كما شكك في نسب أطفاله منها بإنها ليست والدتهم .

فقالت هالة صدقي : ” ربنا مش بيدي كل حاجة وده ابتلاء ودي ضريبة الشهرة وللأسف فيه بعض البشر بيستغلوا ده على حساب أي حاجة في الدنيا .. هو للأسف مازال زوجي لكن بكن ليه كل الاحترام والتقدير لإنه أبو أولادي ” .

وأشارت إلى إنها تحملت 5 سنوات من الاهانات والسباب على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب أن زوجها كان يريد استرجاع علاقتهما مرة أخرى بعد إنفصالها عنه ولكنها رفضت .

وتابعت : ” حاولت أحمي الطفلين دول بكل الوسائل وتحملت إهانات وأنا مبردش ومتجاهلة .. حملي كان طبيعي وفي مصر وقعدت المدة كلها في مصر وخلفت في مصر وأنا معايا باسبور أمريكي لو عايزة أعمل حاجة زي كده كنت سافرت أمريكا مش إنجلترا ” .

وعن الادعاءات التي أثيرت ضدها بمعاناتها من مشاكل صحية علقت قائلة : ” الكنيسة بترفض تدي أي تصريح جواز لأي حد مسيحي إلا بعد أن يتأكدوا ان الطرفين صحيين ويقدروا يخلفوا وأن الجينات مظبوطة فيقدروا يطلعوا أولاد مفيش فيهم أمراض وكمان زواج الأقارب ممنوع ” .

وأكدت هالة صدقي على إجرائهم لكافة التحليل اللازمة من أجل الحصول على تصريح الزواج .

وأضافت : ” أنا بشفق عليه لإنه في الغربة وحكم النفقة ده طلع حبس فممكن يكون صدمه وممكن فيه ناس حواليه بتطبله حتى لو على حساب ولاده وهو مقدرش عليا ولكن هو قدر على أطفاله ” .