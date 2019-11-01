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هاني رمزي يصدم جمهوره بخسارته الكثير من الوزن!

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هاني رمزي

هاني رمزي

صدم الممثل المصري هاني رمزي جمهوره بظهوره بشكل مختلف تماماً عن ذلك الذي عرفوه في السابق.

ونشر هاني رمزي عبر حسابه على انستغرام صورة التقطت له أثناء وجوده برفقة مدربه في النادي الرياضي.

وفاجأ الجميع بخسارته الكثير من الوزن وهو ما ركز عليه عدد كبير من التعليقات. وأرفق الصورة بالتعليق: “الكوتش الجامد سعد ولمساته الأخيره قبل البطولة بطولة الأسرع في أكل البسبوسة. حرام بقى حرام عايز آكل”.

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الكوتش الجامد سعد ولمساته الأخيره قبل البطوله( بطوله الأسرع في أكل البسبوسه ) حرام بقى حرام عايز اكل براحتى #الرياضه #الشباب #الدايت #diet #بطل #الجيم

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