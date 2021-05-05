أعلن الفنان ” هاني رمزي ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن عودة شخصية ” أبو العربي ” من جديد ولكن هذه المرة من خلال تقديمها على المسرح .

وأشار هاني رمزي إلى أن عودته أيضا إلى المسرح بهذه الشخصية ستكون في عيد الفطر المبارك بعد غياب دام 18 عاما عقب آخر مسرحية قدمها وهي ” كده أوكيه ” وسيشاركه بها الفنانين : حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى .

وتضمنت التغريدة صورة البوستر الخاص بالمسرحية التي حملت إسم ” أبو العربي في مهمة مستحيلة ” وكتب في تعليقه عليها : ” كل سنة وأنتم طيبين .. أبو العربي راجع تاني على خشبة المسرح في العيد إن شاء الله على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر وقريباً في السعودية والإمارات وجميع الدول العربية ” .

يذكر أنه قد سبق وقدم الفنان هاني رمزي شخصية أبو العربي في فيلم ” السيد أبو العربي وصل ” وذلك في عام 2005 وشاركه البطولة كلا من : منة شلبي وطلعت زكريا وحجاج عبد العظيم ووحيد سيف وصلاح عبد الله وغيرهم .. ومن تأليف طارق عبد الجليل وإخراج محسن أحمد .