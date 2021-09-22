وصف الفنان هاني سلامة توفيقه لاختيار شريكة حياته بأنه ترتيبة ربانية حيث تحدث عن قيامه بصلاة استخارة قبل ذلك بفترة طلب خلالها الاستقرار والعثور على زوجة بمواصفات معينة.

وخلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة dmc، قال هاني سلامة: “أنا لما إتجوزت في الأول إتجوزت بالعقل، يعني أنا عايز أم، عايز حد مواصفات كذا ومواصفات كذا. النهاردة بعد 15 سنة جواز الله أكبر بحبها أكتر من أول يوم إتجوزنا فيه.”

وأضاف: “هي ترتيبة ربانية، يعني أنا كنت عايز واحد اتنين تلاتة أربعة، الله أعلم بقى حيحصل إيه أو ربنا يبعت لك إيه. بعد كده لما بسترجع بقول واضح الاستخارة دي أنا طلبتها بقلب بجد.”

وحكى هاني سلامة في اللقاء أنه تزوج في أواخر العشرينات بعد صلاة استخارة، اتصلت به على إثرها صديقة من الجامعة رشحت له صديقته حينها بريهان الشريف، ثم تلقى اتصالا آخر من صديق رشح له نفس العروس.

يُشار إلى أن هان سلامة وبريهان الشرايف سلامة تزوّجا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 ولديهما ابنتان هما مريم ومليكة.

ومن المعروف أن سلامة كان قد أحدث ضجة في الوسط الفني بعدما صرح في أحد اللقاءات بأنه يرفض الزواج من ممثلة بسبب المشاهد الجريئة، وأوضح أنه يرغب في أن تتفرغ زوجته للعناية بالأسرة.