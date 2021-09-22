حل الفنان ” هاني سلامة ” ضيفا مع الفنانة ” إسعاد يونس ” في برنامجها ” صاحبة السعادة ” المذاع على قناة dmc .

وخلال اللقاء كشف هاني سلامة كواليس ما قبل تصوير مسلسل ” الداعية ” في عام 2013 وتلقيه تهديدات بالقتل .

فأشار هاني سلامة إلى أنه كان قد تلقى تهديدات بالقتل في هذه الفترة وهو ما جعله يخشى على أسرته وفكر في إرسالهم إلى كندا نظرا لأن زوجته تحمل الجنسية الكندية أيضا .

إلا أنه تراجع عن هذه الفكرة بسبب بعد المسافة .. كما فكر في إرسالهم إلى الجونة ولكنه تراجع أيضا عن هذه الفكرة .

وعن اختيار هاني سلامة لبطولة مسلسل الداعية قال هاني سلامة بأن مخرج العمل ” محمد جمال العدل ” كان قد أصر عليه بعد أن رأى حلما بأن سلامة يقوم ببطولة المسلسل .

يذكر أن مسلسل الداعية عرض في رمضان 2013 وشارك في بطولته كلا من : هاني سلامة وبسمة وأحمد فهمي وريهام عبد الغفور وغيرهم .

وتدور أحداث المسلسل عن الداعية الإسلامي (هاني سلامة) الذي يعمل بإحدى القنوات الفضائية الدينية ويتعرف على عازفة الكمان (بسمة) التي تتعلق بحبه ويبادلها نفس الشعور ولكن التزامه الديني يقف حائلا بينه وبينها .