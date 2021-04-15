حل الفنان المصري، نقيب المهن الموسيقية في مصر، عبر برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، حيث تحدث عن عدد من المواضيع الخاصة والفنية.

ورفض هاني شاكر، خلال اللقاء، وصف الفنانة شيرين عبد الوهاب بأنها مطربة مصر الأولى، قائلا: “شيرين مش مطربة مصر الأولى في مطربين تانين كأنغام وأمال ماهر” رافضا ترتيبهن قائلا “الثلاثة احلى من بعض بغنوا احسن مني لكن انا بشوف اني انغام مركزة اكثر في الشغل”.

وعن غنائه لأغنية بنت الجيران، قال “كان هزار ولست معترضا على بنت الجيران، فقط معترض على كلماتها”. أضاف نقيب الموسيقيين أنه لا يريد إيذاء مطرب المهرجانات حمو بيكا في عمله بعد حديثه بشكل سيء عن النقابة، قائلًا: “أنا مش حاطط حمو بيكا في دماغي.. كان لازم يبقي في موقف ضده وتنازلت لأني لا أريد أن أؤذيه أو أن يكون من خريجي السجون”، مشددا على ضرورة احترام نقابة الموسيقيين.

أشار هاني شاكر أنه لا توجد هناك مكالمات تجرى الآن بينه وبين حمو بيكا، متابعًا: “حمو بيكا عمل اختبار في النقابة وسقط.. حمو بيكا محيرني ومنفعش يكون تبع المونولوج أو الراب.. قال أنه مطرب شعبي ومنفعش”، موضحًا أن الموسيقار حلمي بكر اختبره ولم ينجح أيضًا.

كما نحدث هاني شاكر عن ارتباطه بابنته الراحلة دينا، التي رحلت عن عالمنا قبل سنوات بعد صراع مع المرض وأكد أنه لم يترك ابنته من أجل حفلة في باريس خلال فترة مرضها، ورد على الشائعات التي تروج لذلك، قائلًا: “أنا مسبتش بنتي وهي تعبانة وعملت حفلة بعد ما ماتت بـ3 سنين، ربنا يحاسب الناس اللي قالت كده”.

وبكى هاني شاكر على الهواء قائلا: “أوحش حاجة في الدنيا فراق حد وبنتي معانا ما سابتناش.. لا سابتني ولا سبات نهلة، معانا في البيت صبح وليل، أصعب ابتلاء ابتلاء الضنا”، وتابع موجها رسالة للراحلة: “بحبك وحشتيني ومش بتروحي من بالي ولا بال نهلة وشريف.. وأولادك بقوا جمال وزي القمر ، اطمني يا حبيبتي أنا وماما بنفكرهم عن طريق الصور على طول، ربنا يرحمك يا حبيبتي”.