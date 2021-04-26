كشفت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، هبة الدري، عن تعرضها للخيانة في حياتها من قبل بعض الأشخاص المقربين الذين قد يكونوا أصدقاء أو زملاء في العمل، مؤكدة أن الأهم هو كيفية التعامل مع الخيانة.

وردت هبة الدري على سؤال أحد المتابعات حول تعرضها للخيانة من الأصدقاء مؤكدة أن الخيانة يمكن أن تطال الجميع في الحياة من أشخاص غير متوقعة. وقالت :” طول ما انتوا ماشين في الحياة راح يطولكم غدر من اي كائن من صديقة من الاهل شخص لا تتوقعونه لكن الصح انكم تتجاوزون الموضوع وتخرجوا الشخص اللي غدر بيكم تماما من حياتكم”.

وأكدت هبة الدري أنه على الرغم من صعوبة التعرض للخيانة لكن يجب التعامل مع الأمر بسهولة من الخارج بإنهاء العلاقة بهذا الشخص معلقة: “الموضوع سهل من الخارج لكنه صعب داخلياً لأن يصير فيه حرب بالداخل لتجاوز هذا الأمر”.

وتابعت: “الغدر هذا يعور والخيانة تعور لكن لما تكون من صديقة وايد مؤلمة أنا فعلا أحس بالألم لما تكون صديقة وتخون عشرة العمر اللي بيني وبينها”.

وكشفت هبة الدري أسباب انفصالها عن زوجها نواف العلي وقالت إنه والد أطفالها وإنسان محترم وخلوق لكن بعض الضغوطات التي تعرض لها قد أثرت على تصرفاته ودفعته للقيام بأفعال وصفتها بـ غير المسئولة.

ورفضت هبة أن تتحدث عن الأطراف الخارجية التي تسببت في انفصالهما لكي لا يحققوا شهرة على حسب وصفها، معلقة :”أنا وأبو عيالي كنا أصدقاء في مرحلة الحب وكنا أصدقاء في مرحلة الزواج ومازلنا أصدقاء في مرحلة الانفصال”.

وحول حديثها في وقت سابق إنها إذا تكلمت عن أسباب الانفصال عن نواف العلي “الدنيا راح تنقلب”، أكدت أنها لم تكن تقصد بذلك نواف العلي ولكن من ساهموا في هدم أسرتها، معلقة:”ما راح تنقلب عليه مش فضايح عليه لكن على من ساهموا في هدم هذه البيت نعم كونا أسرة مثالية في احترام ومودة صداقة لكن في بعض الأحيان تصير أشياء ف يحياة الناس ما احب أتكلم عنها”.

وأكدت أنها كانت ترفض إعلان الانفصال لكن نواف العلي تسرع قائلة :”ساعات الإنسان يندم على شيء هو سواه يمكن نواف تسرع على إعلانه الانفصال بهذه الطريقة ولكن ساعات الضغوطات تخليه الواحد يسوي أي شيء يكون غير مسئول عنه”.

ولدى سؤالها عن احتمال عودتهما، أجابت: “هذا عند رب العالمين”، وأردفت أنهما ما زالا على تواصل لكي ينشأ أولادهما في بيئة صحية.