احتفلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي والموسيقار إبراهيم معلوف بزواجها مدنيا في فرنسا على أن يحتفلا رسمياً بارتباطهما كنسياً غداً في حفل رسمي وذلك بعدما قامت بتأجيله في وقت سابق من شهر اغسطس بسبب انفجار مرفأ بيروت.
وما ان تم الإعلان عن عقد قرانهما حتى تداول الكثيرون من متابعي هبة طوجي صوراً لها من حفل الزفاف مع زوجها إبراهيم معلوف على السوشيال ميديا مؤخراً.
وهنّأت الفنانة إليسا طوجي ومعلوف، وكتبت: “مبروك للجميلة هبة طوجي، تغمرني السعادة لرؤية أخبار جميلة عنك في العام 2020. أتمنى لك حياة مليئة بالسعادة والحب والحظ في حياتك الجديدة مع إبرهيم”.
جدير بالذكر أن الموسيقار ابراهيم معلوف موسيقار حاصل على عدة جوائز عالمية عن مسابقة البوق الدولي المجري في Pilisvörösvár في عام 2002، بالإضافة إلى جائزة في مسابقة البوق الوطني (واشنطن دي سي) في عام 2001 وجائزة في مسابقة موريس الدولي أندريه في باريس في عام 2003.