احتفلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي والموسيقار إبراهيم معلوف بزواجها مدنيا في فرنسا على أن يحتفلا رسمياً بارتباطهما كنسياً غداً في حفل رسمي وذلك بعدما قامت بتأجيله في وقت سابق من شهر اغسطس بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وما ان تم الإعلان عن عقد قرانهما حتى تداول الكثيرون من متابعي هبة طوجي صوراً لها من حفل الزفاف مع زوجها إبراهيم معلوف على السوشيال ميديا مؤخراً.





وهنّأت الفنانة إليسا طوجي ومعلوف، وكتبت: “مبروك للجميلة هبة طوجي، تغمرني السعادة لرؤية أخبار جميلة عنك في العام 2020. أتمنى لك حياة مليئة بالسعادة والحب والحظ في حياتك الجديدة مع إبرهيم”.

Congratulations beautiful @hibatawaji

I am so glad to see the good news in 2020 about you! I wish you a lifetime of happiness and love, and all the luck in your new life with Ibrahim! — Elissa (@elissakh) September 18, 2020

جدير بالذكر أن الموسيقار ابراهيم معلوف موسيقار حاصل على عدة جوائز عالمية عن مسابقة البوق الدولي المجري في Pilisvörösvár في عام 2002، بالإضافة إلى جائزة في مسابقة البوق الوطني (واشنطن دي سي) في عام 2001 وجائزة في مسابقة موريس الدولي أندريه في باريس في عام 2003.