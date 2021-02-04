فاجأت النجمة السورية هبة نور، متابعيها عبر السوشيال ميديا بإطلالة “مخيفة” كما وصفها الجمهور باللون الأسود اعتمدت فيها مكياج عيون ثقيلا تركز على وضع الآيلينر بخط ثقيل وعريض واعتمدت ظل عيون خفيفا مع رسمة حواجب فاتحة.

وعلى الرغم من عشرات الآلاف الذين أبدوا إعجابهم بالإطلالة الجديدة للممثلة السورية، لا سيما عبر حسابها في إنستغرام، حيث حصدت الصورة نحو 70 ألف إعجاب خلال ساعات، إلا أن نور لم تسلم من انتقاد العشرات لها بسبب الإطلالة التي ظهرت فيها بمظهر “الساحرة الشريرة”.

ومن أبرز التعليقات على الصور “اللبس بجنن بس الشعر مو لابقلك هيك ولا الميك اب بس مع هيك بحبك جدا”، فيما وجه متابع آخر لها تساؤلا إن كانت قد أقدمت على إجراء عمليات تجميل في منطقة الوجه، “شو مغيره بوجهك؟” وذلك بسبب المكياج الثقيل الذي اعتمدته.

متابعون آخرون بالغوا في انتقاد إطلالة نور؛ إذ قالت صاحبة حساب هديل جلال “كل مالك عم تخبصي بحالك وتتباشعي”، بينما أكدت متابعة أخرى تدعى ميساء رائد أن “المكياج الثقيل ما بيلبقلك يا ريت كنت استخدمتي الخفيف الفاتح كثير أحلى عليك”.

محمود ميرا وصفها بالساحرة الشريرة التي عادة ما تظهر في الأفلام والمسلسلات الكرتونية، قائلا في تعليقه “الميك اب أبداً مو حلو .. مخليكي متل الساحرة الشريرة .. انت بدون مكياج أحلى بكتير جمالك الطبيعي أحلى شو هاد بنوب مش حلو مش لا بقلك انتي احلى بكثير من هيك”.







يشار إلى أن النجمة السورية المولودة في العاصمة دمشق، في الـ 11 من يوليو (تموز) 1987 من أشهر أعمالها مسلسل “صرخة روح” الذي يعتبر نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، وقد شاركت في خماسية “أضواء وهمية” وخماسية “خيـانة خرساء”.

أما بالنسبة لحياتها الشخصية فعادة ما تظهر هبة عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي مع طفل يدعى تيم وهو ابن شقيقها.